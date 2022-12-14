Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска завершают ремонт школы №60. Сейчас объект готов на 85%. В общей сложности работы обошлись в 101 миллион рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ремонт завершили на третьем и втором этажах школы. Классы ждут своих учеников. В большинстве кабинетов установили мебель, повесили доски и стенды.

- Самое главное для нас - запустить столовую, - рассказывает директор школы №60 Наталья Грушенкова.- Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы работы в пищеблоке не затягивались до последнего. Все основное оборудование в наличии, для столовой будет докупаться только линия раздачи.

Сейчас основные работиы идут на первом этаже-в холлах и коридорах. Еще нужно будет отремонтировать большой и малый спортзалы, смонтировать раздевалку. В кабинетах нужно окрасить стены, постелить линолеум, завершить работы по освещению.

В школе организуют два специализированных кабинета - естествознания и иностранного языка. Оба класса оборудуют согласно федеральной программы ремонта школ. Их техническое наполнение осуществят в первые месяцы 2023 года. На это дополнительно потратят почти восемь миллионов рублей.

Сейчас в практически отремонтированной школе наводят порядок. В этом активно участвует коллектив образовательного учреждения и родители учеников. Они моют полы, окна, протирают строительную пыль на листьях растений.

- Если темпы работ останутся прежними и не случится срывов поставок оборудования, то в обновленную школу ученики смогут вернуться в конце этой зимы, - говорят в мэрии города. - При этом муниципальный контракт по ремонту учреждения образования рассчитан до июля 2023 года.

Напомним, подрядчик приступил к ремонту в конце мая - сразу после окончания прошлого учебного года. Работы начали в высоком темпе.Строители в школе заменили канализацию, отопление, водоснабжение, электрику, кровлю, везде установили пластиковые окна.