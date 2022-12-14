Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска зажглись новогодние огни. Новогодние инсталляции украсили парки, скверы, общественные пространства и места массового отдыха. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На площади возле ДК имени Кравцова новогодние огни заиграли на елочке. Украсили световыми гирляндами деревья и фасад здания. У торгового центра «Пушкинский» живые ели-красавицы радуют жителей района в преддверии праздника.

Яркая иллюминация на зеленой елочке создает праздничное настроение прохожим на площади у ГДК имени А.М. Горького. Интересны детям яркие фотозоны с героями сказок и новогодними персонажами.

- Для сотрудников администрации стало доброй традицией украшение к праздникам фасада здания, в котором они трудятся, - говорит глава Володарской районной администрации Светлана Бледнова. - К новогоднему убранству у нас особенное отношение. Задолго до праздника продумывается концепция оформления. С трепетом подбираются украшения, мерцающая иллюминация, арт-объекты. Вот и наступила пора воплотить в жизнь творческие идеи. Что и было сделано с большим энтузиазмом по всей территории района! Эта работа продолжается!