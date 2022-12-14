Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области школы получили 42 новых автобуса стоимостью больше 140 миллионов рублей. Ключи от машин вручали Брянске 13 декабря на площади Ленина. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Александр Богомаз.

Автобусы предадут в 24 муниципальных образования, а также в Брянскую, Климовскую и Негинскую школы-интернаты, Клинцовскую кадетскую школу и Стародубский казачий кадетский корпус.

- Мы постоянно пополняем автопарк системы образования Брянской области, - рассказал глава региона. - За последние семь лет закупили 297 новых автобусов, из них 123 — за счет областного бюджета. Вручение автобусов — это еще один важный шаг в модернизации системы образования Брянской области. И таких шагов за последние годы уже сделано немало.