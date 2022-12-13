О вредителе-гурмане рассказали в Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Помимо карантинных объектов на территории Российской Федерации встречается множество других, не менее опасных вредителей, присутствие которых на растительной продукции может стать причиной порчи продукции и экономических убытков. Например, одним из злостных вредителей культурных сортов гороха является небольшой жук рода Брухус, известный под названием гороховая зерновка. Распространяется зерновка с семенами бобовых всех видов, но питается только горохом.

С начала 2022 года в отдел качества зерна, продуктов его переработки и семян Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступило более 2 тысяч проб растительной продукции, в том числе более 30 проб бобовых культур. В соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 "О безопасности зерна" специалисты отдела регулярно проводят лабораторные исследования на показатели «зараженность вредителями» и «загрязненность вредителями хлебных запасов». Сущность метода заключается в просеивании средней пробы образца на наборе сит и подсчете обнаруженных живых и мертвых вредителей отдельно по видам.

Главный вред наносит личинка, повреждая горох в поле, и имаго (взрослый жук), обитающий в хранилищах. Личинка в период развития выедает большие полости, уничтожая не менее половины питательной ткани зародыша. Пораженные зерна гороха теряют до 40 % своего веса. Взрослые жуки повреждают горох в местах хранения. Испорченные семена теряют всхожесть, кроме того, часто в экскрементах личинок содержится опасный алкалоид контаридин, поэтому поврежденное зерно нельзя использовать в пищу и на корм животным.

Меры борьбы с вредителем выбираются по ситуации. Например, в поле применяют химический метод борьбы (использование инсектицидов) и агротехнические (возможный ранний посев гороха, использование устойчивых сортов, глубокая пахота под посадку яровых культур с осени и другие). На складах применяются профилактические меры: подготовка хранилищ перед приемкой и размещением зерна на хранение – зачистка и последующая дезинсекция путем влажной или аэрозольной обработки; в зимнее время – промораживание зерна; регулярное проведение обследований объектов хранения на зараженность.

При необходимости с целью обеспечения сохранности запасов специалисты службы обеззараживания ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведут дезинфекцию складских помещений, конвейеров, вагонов, а также выполнят мероприятия по обеззараживанию территории предприятий по заявкам хозяйствующих субъектов.