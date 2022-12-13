Дмитрий Панов возглавил ВТБ в Брянской области

Управляющим ВТБ в Брянской области назначен Дмитрий Панов. В новой должности он будет отвечать за развитие ключевых направлений бизнеса банка в регионе - работу с физическими и юридическими лицами, а также за укрепление позиций банка в области. Фото: ВТБ.

Фото: ВТБ.

Дмитрий Панов родился в Павлограде. В 1996 году окончил экономический факультет Сибирской государственной горно-металлургической академии по специальности «Финансы и кредит». Карьеру в банковской сфере начал в Новокузнецком филиале Кузбассугольбанка. Последние семь лет работал управляющим территориальной дирекции банка Уралсиб по Брянской, Орловской и Тульской областям.

«Брянская область вносит существенный вклад в развитие аграрного кластера нашей страны. Здесь сконцентрированы предприятия машиностроения, производства строительных материалов, сельского хозяйства. Для ВТБ очень важно выстроить здесь качественную работу с бизнесом и населением. Рассчитываем, что многолетний опыт работы Дмитрия Панова в финансовой сфере позволит вывести деятельность банка в области на еще более качественный уровень, привлечь новых клиентов и укрепить сотрудничество с партнерами», - прокомментировал назначение руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко.

«Сегодня на обслуживании ВТБ в Брянской области находятся свыше 4 тысяч компаний и более 76 тысяч физических лиц. Но перед нами стоит масштабная и амбициозная задача нарастить пул клиентов в разных сферах – от розничного кредитования и работы с предпринимателями до сотрудничества с представителями крупного бизнеса и госструктур. Приоритетными направлениями для нас, безусловно, останутся всесторонняя поддержка незащищенных слоев населения, создание благоприятной финансовой среды для местных компаний, а также цифровизация всех бизнес-процессов», - отметил управляющий ВТБ в Брянской области Дмитрий Панов.

В настоящее время сеть отделений ВТБ в Брянской области представлена 8 точками продаж. По итогам 11 месяцев 2022 года совокупный кредитный портфель банка в регионе составил 16,2 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц достиг 21,7 млрд рублей.