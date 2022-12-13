В Брянской области восстанавливают приют. При возгорании в котром погибли 66 кошек и 2 собаки

Фото: "Дом бродяги",vk.com.

В Брянской области восстанавливают приют., прии возгорании в котором погибли 66 кошек и 2 собаки. Неравнодушные брянцы помогают восстанавливать помещение. Об этом сообщает в своей группе хозяин частного приюта для животных Геннадий Пальчиковский.

Прежде всего установили видеокамеры. По словам волонтеров, теперь в любой точке они смогут наблюдать за тем, что происходит в приюте и на его территории.

Волонтеры объединения «И сердце делим пополам» МБОУ «Снежская гимназия» Брянского района собрали для «Дома бродяги» 12 тысяч рублей. Бежицкая кофейня САТ организовала сбор средств в помощь: они принимают медикаменты, текстиль и пледы.

Уничтоженные огнем вещи вынесли. С территории приюта вывозят мусор. Местные организации предоставляют транспорт и помогают утилизировать отходы.Утепляют стены домика. Приют досрочно подключили к электросети.

- Все объединились, каждый внес свою лепту в общее дело! - написала одна из защитниц животных. - Геннадий - человек с доброй душой и огромным сердцем. Его история потрясла и многие желают помочь.

Напомним, трагедия в мини-приюте "У Геннадия" произошла 19 ноября около 10 часов утра. Хозяин решил, что это был поджог.