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НовостиОбщество13 декабря 2022 10:38

В брянской Дубровке начали шить спецодежду для военнослужащих

Швейная фабрика отгрузила уже вторую партию костюмов
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Знамя труда".

Фото: "Знамя труда".

В брянской Дубровке начали шить спецодежду для военнослужащих. Швейная фабрика 12 декабря уже отгрузила вторую партию костюмов в количестве 300 единиц. Комплект спецодежды состоит из утепленной куртки и комбинезона. Они сшиты из качественных материалов и рассчитаны на минус 30 градусов. Об этом сообщает издание «Знамя труда».

Изготавливать спецодежду дубровское предприятие начало по указу областной администрации. Напомним, еще раньше швейная фабрика осуществляла пошив спальных мешков для военнослужащих. Их успешно доставили к месту назначения.