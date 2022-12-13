В Советском районе Брянска временно отключат холодную воду

В Советском районе Брянска 14 декабря временно отключат холодную воду. Водоснабжение будет отсутствовать с 10.00 до 18.00, сообщают в Брянской городской администрации.
Холодной воды не будет в жилых домах из-за аварийных работ на водопроводе в районе дома №33 по улице Пионерской.
Воду отключат по следующим адресам:
- ул. Пионерская (от ул. Урицкого до ул. Луначарского);
- ул. Гражданская (от ул. Урицкого до ул. Луначарского);
- пер. Урицкого; - ул. Сакко и Ванцетти;
- ул. Красноармейская (от ул. Луначарского до ул. Калинина);
- ул. Луначарского (от ул. Красноармейская до ул. Урицкого).