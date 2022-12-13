ВТБ улучшил условия по автокредитам с отложенным залогом

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ВТБ снизил на 1,3 пп базовую процентную ставку по автокредитам с отложенным залогом и увеличил на 6,2 пп суммарный размер скидки за личное страхование и оформление карты "Автолюбитель". В результате минимальная ставка по программе теперь составляет 3,9%.

В настоящее время дисконт к ставке кредита при личном страховании заемщика достигает 9 пп. В свою очередь, скидка за оформление карты "Автолюбитель" составляет 2 пп, а за подачу онлайн-заявки – 0,6 пп. Таким образом, за счет суммы дисконтов клиенты могут снизить ставку по кредиту сразу на 11,6 пп – всего до 3,9% годовых.

"Декабрь демонстрирует сезонное увеличение спроса клиентов, которые стремятся реализовать свои планы до конца года. Чтобы поддержать заемщиков, мы существенно улучшили условия по автокредитам с отложенным залогом. Программа зарекомендовала себя как альтернатива кредиту наличными, позволяя клиентам оперативно получить деньги на руки. В то же самое время по этому продукту действует более низкая ставка за счет оформления автомобиля в залог в течение двух месяцев после сделки. Помимо доступных ценовых параметров, преимуществами программы являются минимальные требования как к транспортному средству, так и к продавцу: клиенты могут приобрести новую машину или с пробегом, у дилера или "с рук". Благодаря гибким условиям она пользуется спросом у заемщиков - с начала ее запуска в мае ВТБ оформил автокредиты с отложенным залогом уже более, чем на 1 млрд рублей", - прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.

Автокредит с отложенным залогом позволяет оперативно получить деньги на руки или на карту. После покупки машины заемщику в течение двух месяцев необходимо оформить ее в залог. Максимальный размер средств по программе в ВТБ составляет 4 млн рублей. При оформлении кредита в сумме до 2 млн рублей нужен только паспорт. Финансирование возможно получить на срок до пяти лет. Первоначальный взнос и оформление КАСКО не требуются.

Оформить заявку на автокредит с отложенным залогом клиенты могут в интернет-версии ВТБ Онлайн, в новых версиях приложения банка для устройств на базе Android, на сайте, в контакт-центре, а также в офисах банка. Зарегистрировать залог клиенты могут полностью дистанционно в ВТБ Онлайн.

ВТБ – один из лидеров рынка автокредитования. В ноябре физические лица провели в банке более 5,9 тысячи кредитных сделок почти на 6 млрд рублей, что на 10% выше результата октября. Лидерами по объему выданных средств в ноябре стали Московский регион (965 млн рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 470 млн) и Республика Башкортостан (более 244 млн рублей). Средний чек одного автокредита составил около 1 млн рублей. В целом по итогам 11 месяцев свыше 47,5 тысячи заемщиков получили автокредиты в ВТБ на 57 млрд рублей.