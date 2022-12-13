В Брянске при столкновении двух иномарок пострадали две женщины. ДТП произошло в понедельник, 12 декабря, около 12.34 на улице Ульянова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля «Ситроен Джампер» ехал со стороны улицы Бурова в сторону улицы Флотской. Он не учел дистанцию и врезался в автомобиль «Хендай», которым управлял 37-летний водитель.

- В ДТП 62-летняя и 49-летняя пассажирки автомобиля «Ситроен Джампер» были отпущены домой после осмотра врача, - сообщают в Госавтоинспекции.