Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянской Клетне дочь в ссоре убила отца. 40-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что 7 декабря этого года подозреваемая находилась в своем доме по улице Куйбышева. Между ней и отцом вспыхнула ссора. В гневе женщина схватила молоток и несколько раз ударила мужчину по голове. А после топором и ножом отделили голову потерпевшего от тела. Мужчина умер на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, нашли и изъяли улики, назначили экспертиза.

- Подозреваемой предъявили обвинение в убийстве, - говорят в Следственном Комитете. – сейчас она находится под стражей.