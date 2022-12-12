В Брянске 14 декабря отключат воду на нескольких улицах Советского района

В Брянске 14 декабря отключат воду на некоторых улицах Советского района. Это связано с аварийными работами на водопроводе в районе дома №33 на улице Пионерской. Воды не будет с 10.00 до 18.00, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Адреса:

- ул. Пионерская (от ул. Урицкого до ул. Луначарского); - ул. Гражданская (от ул. Урицкого до ул. Луначарского); - пер. Урицкого; - ул. Сакко и Ванцетти; - ул. Красноармейская (от ул. Луначарского до ул. Калинина); - ул. Луначарского (от ул. Красноармейская до ул. Урицкого).