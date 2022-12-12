В Брянске выделят деньги на народные дружины

В Брянске планируют выделить деньги из городского бюджета на обеспечение дежурств народных дружин. Они будут охранять общественный порядок в городе. Этот вопрос рассмотрели на заседании профильного комитета в горсовете, сообщают в пресс-службе.

Кроме того, в казне на 2023 год предусмотрены деньги на "организацию и осуществление мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

Часть средств пойдет на техническое обслуживание систем оповещения населения при ведении военных действий и возникновении ЧС.

Бюджет Брянска на 2023 и плановый период 2024-2025 годов обсудили на публичных слушаниях в Промке. Теперь его должны принять на заседании горсовета.