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НовостиОбщество12 декабря 2022 12:25

В Брянске за 4 млн рублей отремонтировали спортшколу по шахматам

Сэкономленные 600 тысяч рублей направят на ремонт фасада здания
Марина АНТОНОВА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске отремонтировали спортивную школу по шахматам на улице Луначарского. Внутренняя отделка обошлась в четыре миллиона рублей.

- В невзрачном зале проведен дизайнерский ремонт, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - После ремонта помещение обзавелось залом ожидания и гардеробом.

В школе заменили электрику, трубы и пожарную сигнализацию. Туалет стал приспособлен для инвалидов. На полу уложили керамическую плитку. В помещениях установили направленные светильники и декоративную подсветку.

Сэкономленные на ремонте деньги, это 600 тысяч рублей, планируют потратить на ремонт фасада здания.

В школе одновременно смогут заниматься до 40 человек. Во всех филиалах споршколы по шахматам занимаются 832 ребенка.