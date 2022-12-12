На Брянщине до 1 мая 2023 года запретили охоту на приграничных территориях

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Брянской области до 1 мая 2023 года запретили охоту на приграничных территориях. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Богомаз 9 декабря.

В документе говорится о том, что до 1 мая 2023 года запрещена охота на угодьях, частично или полностью попадающих на территорию муниципальных округов и районов, граничащих с территорией Украины.

Ниже приводят конкретные угодья: АО «Унагранде Компани», ООО «Гра плюс», ООО «Живая планета», ООО «CEB», ИП Сенченкова А.В., общедоступные охотничьи угодья Севского района, ООО «ДиКа», Брянская областная общественная организация (общество охотников и рыболовов) − охотхозяйство «Суземское», ООО «Охотничье хозяйство «Нерусса», ООО «Брянская мясная компания», Брянская областная общественная организация (общество охотников и рыболовов) − охотхозяйство «Трубчевское», ООО «Континент-Агро», ООО «Брянское общество охотников и рыболовов», общедоступные охотничьи угодья Трубчевского района, ООО «Брянское ООХ», Брянская областная общественная организация (общество охотников и рыболовов) − охотхозяйство «Погарское», СХПК «Кистерский», общедоступные охотничьи угодья Погарского района, общедоступные охотничьи угодья Климовского района, ТнВ «Авангард», МУП «Стародубский лесхоз», общедоступные охотничьи угодья Стародубского муниципального округа.

Контролировать исполнения указа будет заместитель губернатора Брянской области Борис Грибанов.