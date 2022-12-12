Брянца осудили за продажу краденых электроинструментов. 29-летний житель Рогнединского района стал фигурантом уголовного дела по статье «Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что в июле этого года фигурант, который знал о краже знакомыми электроинструментов из магазина «Стройматериалы», согласился их продать за 20 тысяч рублей. Затем по предложению покупателя обменял краденное на автомобиль «ВАЗ-2115».

- Суд оштрафовал мужчину на 25 тысяч рублей, - говорят в прокуратуре. – Приговор не вступил в законную силу.