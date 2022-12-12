В Унечском районе при столкновении двух легковушек пострадала 30-летняя женщина. ДТП произошло 11 декабря около 15.15 на 114 километре дороги Брянск-Новозыбков. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по брянской области.

По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля «Ауди А4» ехал со стороны Новозыбкова. Он пошел на обгон и выскочил на полосу встречного движения. Не справившись с управлением, автомобилист врезался в «Ладу-213100», которой управлял 47-летний мужчина. Он двигался во встречном направлении.

- В ДТП пострадала 30-летняя пассажирка автомобиля «Ауди А4», - говорят в Госавтоинспекции. – Женщину с различными травмами госпитализировали.