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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 14:54

Брянские спасатели достали утонувшую в реке легковушку в Трубчевском районе

В результате происшествия погибли три человека
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Брянские спасатели достали утонувшую в реке легковушку в Трубчевском районе. Об этом 11 декабря сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- Всего к реагированию на дорожно-транспортное происшествие, произошедшее 10 декабря, привлекались оперативная группа Трубчевского местного пожарно-спасательного гарнизона, водолазы ОГВ ГКУ "Брянский пожарно-спасательный центр", пожарно-спасательные расчеты МПК Юрово и ПСЧ-48 в составе двух отделений на пожарных автоцистернах, - говорят в чрезвычайном ведомстве. - В результате ДТП есть пострадавшие.

Главное управление МЧС России по Брянской области призывает соблюдать правила поведения на дороге.

Напомним, в Трубчевском районе в пойме Десны затонул автомобиль. Происшествие случилось в субботу, 10 декабря, около 15.30 в двух километрах к югу от деревни Нижние Новоселки.