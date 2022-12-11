Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.
В Брянской области 12 декабря ожидают сильные дожди и ветер. Ветер подует со скоростью 15-20 метров в секунду. Днем местами его порывы достигнут 17 метров в секунду. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по брянской области.
Такая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Возможны нарушения в работе электроснабжения, обрушение ветхих и слабоукрепленных конструкций, повреждения крыш зданий и жилых домов, падения деревьев.
Брянцев просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.
- В случае необходимости обратиться за помощью можно по телефону - 01,
с мобильного телефона – 101, - говорят в чрезвычайном ведомстве. - Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112. «Телефон доверия» Главного управления
МЧС России по Брянской области — 8 (4832) 443-000.