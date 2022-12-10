Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брасовском районе 43-летнего мужчину осудят за содержание наркопритона. Местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Содержание притона для потребления наркотических средств». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, в июне этого года он в Брасово по месту жительства организовал наркопритон. Мужчина предоставлял помещения дома и необходимые для изготовления наркотического средства предметы, приспособления, обеспечивал конфиденциальность посетителей.

- Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Уголовное дело рассмотрит Брасовский районный суд.