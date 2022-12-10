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НовостиОбщество10 декабря 2022 10:29

Замглавы Брянской городской администрации Ольга Астахова ушла в отставку

О причине нечего не сообщают
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Заместитель главы Брянской городской администрации по финансовым вопросам Ольга Астахова ушла в отставку. Об этом сообщают на сайте мэрии города.

Она родилась в Новгородской области 20 сентября 1956 года. Закончила Ленинградский финансово – экономический институт.

С 1981 по 1993 годы Ольга Астахова работала главным бухгалтером в Брянском сельскохозяйственном институте. После перешла в региональное Управление Федерального казначейства. Там прошла профессиональный путь от главного бухгалтера до руководителя. Летом 2021 года ее назначили заместителем мэра.