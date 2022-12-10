Фото: Брянская областная филармония.

29 декабря в 19:00 в к/з «Дружба» Брянской областной филармонии состоится концерт по заявкам «Новогодняя почта».

Впервые за всю историю филармонии концертную программу составляют зрители! Давно хотели услышать любимую песню в исполнении любимого артиста?! Перед Новым годом все мечты сбываются! С 22 ноября по 22 декабря любой желающий может написать нам письмо в любой удобной форме с пометкой «Новогодняя почта»:

На электронную почту rezhiser91@mail.ru

Почтой России по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Калинина, 82

В личные сообщения на страницах соцсетей: https://vk.com/filarmonia32 , https://vk.com/filarmonia32bryansk В этом послании вы можете поздравить своих близких, коллег, жителей города и подарить любимые концертные номера артистов Брянской областной филармонии. Вы также можете прислать видеообращение с поздравлениями и пожеланиями. Ваши письма и видеообращения могут попасть на главный экран во время праздничного концерта.

Заявки будут обработаны, и чьи-то новогодние желания обязательно исполнятся! И уже 29 декабря на сцене Брянской областной филармонии вы сможете увидеть полноценный праздничный концерт, составленный исключительно по вашим заявкам! Это будет настоящим сюрпризом для всех! Торопитесь принять участие!

Возрастная категория: 6+

Онлайн билеты можно приобрести на сайте: https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniy..

Справки по телефону: +7 (4832) 74-57-04, а также на официальном сайте https://filarmonia32.ru/

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