Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Дятькове у пенсионерки после списания задолженности по кредиту не оставалось денег на жизнь. После обращения женщины прокуратура провела проверку. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили, что судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства по взысканию кредитной задолженности с пенсии заявительницы удерживал денежные средства в размере 50%. После взыскания задолженности сумма доходов женщины, у которой пенсия – единственный источник дохода, была ниже размера прожиточного минимума.

- Права пенсионерки восстановили, - говорят в прокуратуре. - Кроме того, женщине возвратили излишне удержанные больше девяти тысяч рублей.