В Советском районе Брянска 12 декабря временно отключат холодную воду. Водоснабжения не будет с восьми утра и до восьми вечера. Это связано с выполнением аварийных работ на водопроводе по улице Пионерской возле дома №33. Об этом сообщают в Брянской городской администрации, со ссылкой на городской водоканал.

В Советском районе холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Пионерская (от улицы Урицкого до ул. Луначарского); - улица Гражданская (от улицы Урицкого до ул. Луначарского); - переулок Урицкого; - улица Сакко и Ванцетти; - улица Красноармейская (от ул. Луначарского до ул. Калинина); - улица Луначарского (от ул. Красноармейская до ул. Урицкого.