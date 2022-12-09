В Брянске адвоката задержали по подозрению в мошенничестве на 50 тысяч долларов

В Брянске по подозрению в мошенничестве на 50 тысяч долларов задержали адвоката. Ему предъявили обвинение, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов узнал, что брянская полиция расследует уголовное дело о незаконной продаже немаркированной продукции и организации преступного сообщества. В нем был замешан знакомый адвокату житель Брянска. Правозащитник позвонил приятелю в июле 2020 года и пообещал решить вопрос. За то, чтобы брянец остался на свободе, он запросил 50 тысяч долларов. На тот момент это равнялось примерно 3,5 миллионам рублей. Деньги адвокат обещал использовать на взятки правоохранителям.

Эту сумму через знакомого передали адвокату. А он потратил ее на свои нужды.

Обвиняемого адвоката арестовали, по месту его жительства и регистрации провели обыски.

- В ходе расследования устанавливаются и другие факты противоправной деятельности фигуранта, а также его предполагаемых сообщников, - говорят следователи. - Следственные органы обращаются к жителям города Брянска и Брянской области с просьбой сообщить в следственное управление о таких фактах, а также об участии в противоправной деятельности совместно с адвокатом должностных лиц правоохранительных органов региона.

Информацию можно предоставить по номерам телефонов: 8 (4832) 62-01-84, 62-01-76 или 123 (для абонентов сотовой связи).

Информацию можно предоставить по номерам телефонов: 8 (4832) 62-01-84, 62-01-76 или 123 (для абонентов сотовой связи).