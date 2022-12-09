Новым депутатом Брянской областной Думы стал Валентин Селезнев. Соответствующее кадровое постановление приняли на внеочередном заседании 9 декабря, сообщают в пресс-службе заксобрания.

- Вакантный мандат депутата по единому списку партии «Единая Россия» был передан Валентину Селезневу, - говорят в облдуме. - Напомним, место в региональном парламенте освободилось после досрочного сложения депутатских полномочий Сергеем Перепеловым.

Валентин Селезнев - уроженец Новозыбкова, по профессии - медик. Закончил Смоленский государственный медицинский институт. В 1983 году по распределению стал работать врачом в Дятьковской районной больнице. Вскоре возглавил эндоскопическое отделение.

С 2001 года занимается бизнесом на основе дятьковских стекольных предприятий.