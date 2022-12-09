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НовостиПолитика9 декабря 2022 12:15

Депутатом Брянской областной Думы стал Валентин Селезнев

Он занял место сложившего полномочия Сергея Перепелова
Марина АНТОНОВА

Новым депутатом Брянской областной Думы стал Валентин Селезнев. Соответствующее кадровое постановление приняли на внеочередном заседании 9 декабря, сообщают в пресс-службе заксобрания.

- Вакантный мандат депутата по единому списку партии «Единая Россия» был передан Валентину Селезневу, - говорят в облдуме. - Напомним, место в региональном парламенте освободилось после досрочного сложения депутатских полномочий Сергеем Перепеловым.

Валентин Селезнев - уроженец Новозыбкова, по профессии - медик. Закончил Смоленский государственный медицинский институт. В 1983 году по распределению стал работать врачом в Дятьковской районной больнице. Вскоре возглавил эндоскопическое отделение.

С 2001 года занимается бизнесом на основе дятьковских стекольных предприятий.