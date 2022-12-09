При столкновении двух грузовиков под Брянском пострадал водитель

Фото: УГИБДД по Брянской области.

При столкновении двух грузовиков в Брянском районе пострадал один из водителей. ДТП произошло около восьми часов утра в четверг, 8 декабря, на пятом километре дороги Орел-Брянск-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

30-летний водитель МАЗа ехал со стороны Смоленска в сторону Орла. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Грузовик столкнулся с фурой "Вольво" с полуприцепом. За рулем второй машины был 40-летний водитель.

У мужчины за рулем МАЗа диагностировали травму головы, переломы ребер, позвоночника. Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.