В брянской Жуковке пьяный водитель сбил 2-летнего мальчика на санках

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В брянском городе Жуковка водитель "Рено Дастер" сбил двухлетнего мальчика, которого мать везла в санках. ДТП произошло около половины шестого вечера в четверг, 8 декабря, на перекрестке улиц Калинина и Заводской, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

43-летний автомобилист ехал со стороны улицы Заводской проезд. На "зебре" он сбил ребенка в санках.

У пострадавшего мальчика диагностировали ушиб головы и шейного отедал позвоночника. Ребенка отпустили лечиться дома.

Автоинспекторы выяснили, что водитель был пьян.

- Согласно проведенного освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения в размере 0,89 мг/л, - говорят в Госавтоинспекции.