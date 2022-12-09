В Брянской области приняли бюджет на 2023 год

Фото: Брянская областная Дума.

В Брянской области 9 декабря приняли бюджет на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. Брянская областная Дума в пятницу собралась на внеочередное заседание.

- Главный финансовый документ был поддержан фракциями «Единая Россия», «ЛДПР» и «Справедливая Россия», - говорят в пресс-службе заксобрания. - А значит, абсолютное большинство депутатов выступили «за» продолжение динамичного развития региона, на которое заложены все необходимые финансовые средства в бюджете. «Против» проголосовала фракция «КПРФ».

В следующем году прогнозируемый объем доходов областной казны составит 83,4 миллиарда рублей, расходов – 85,5 миллиарда рублей. Дефицит бюджета составит 2,08 миллиарда. Верхний предел государственного внутреннего долга на конец следующего года установили в размере 13,14 млрд рублей.

- Следующий год должен стать для Брянщины периодом динамичного развития, - отметили депутаты. - Добиться этого удастся за счет реализации крупных инвестиционных проектов, роста агропромышленного комплекса и промышленного производства.

По словам губернатора Александра Богомаза, Брянская области по индексу промышленного производства занимает первое место в ЦФО и третье по всей России. В следующем году в регионе продолжат строить новые и ремонтировать действующие больницы, школы и детские сады. Приоритетом бюджетной политики является исполнение всех социальных обязательств, например, перед малообеспеченными семьями, семьями мобилизованных и добровольцев. В следующем году повысят заработную плату бюджетникам.