Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянской Гордеевке прокуратура потребовала отремонтировать пешеходный мост вблизи озера Центральное. Надзорное ведомство вмешалось в ситуацию после публикации информации в местном сообществе в соцсети ВКонтакте. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Провели проверку и установили, что на пешеходной части моста нет деревянных перекрытий.

- В адрес главы администрации Гордеевского района внесли представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - говорят в прокуратуре. – Пешеходный мост отремонтировали.