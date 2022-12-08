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НовостиОбщество8 декабря 2022 14:01

В Погарском районе в будни сократили рейсы автобуса №116

Транспорт возит пассажиров в направлении Погар-Романовка
Надежда ПЕТРУНИНА

В Погарском районе в будни сократили рейсы автобуса 3116 в направлении «Погар-Романовка». Местные жители пожаловались в прокуратуры. Надзорное ведомство провело проверку, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что постановлением администрации Погарского района с

нарушением процедуры, предусмотренной законодательством об организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом, сокращено количество выполняемых рейсов по маршруту следования муниципального автобуса №116 «Погар-Романовка» (отменены рейсы в будние дни в 13 ч. 35 мин., выходные дни в 6 ч. 10 мин. и др.), - говорят в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла администрации представление. Устранение нарушений находится на контроле.