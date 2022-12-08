В Брянской области проживает 13 436 многодетных семей. В них воспитывают 44 820 детей. В 2014 году число многодетных семей составляло 8 665. На увеличение их количества повлияло увеличение размера материнского капитала. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Если в 2019 году число третьих и последующих детей составляло 1 963, то в прошлом году родилось уже 2 076 детей.

Чтобы сохранить положительную динамику, руководство региона делает все возможное для поддержки семей и разностороннего воспитания детей.