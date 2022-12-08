Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Красногорском районе водителя осудили за пьяную езду со смертельным исходом. 26-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в мае этого года пьяный мужчина сел без разрешения хозяина за руль чужого автомобиля. Он завел машину, замкнув провода. Автомобиль выехал на обочину и наехал на линии электропередач. Пассажир автомобиля скончался от полученных травм.

- Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. –Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении. Также его на два года лишили водительских прав. Приговор не был обжалован.