В Брянске установили 89 информационных табло на остановках

В Брянске установили 89 из 110 закупленных информационных табло на остановках. Глава горадминистрации Александр Макаров поручил как можно быстрее подключить их, сообщают в пресс-службе мэрии.

Табло закупили в рамках обновления электрического транспорта. Первый этап капитального ремонта контактной и кабельных сетей, необходимых для обеспечения движения троллейбусов, закончили.

Кстати, на табло пока отображаются только автобусы и новые троллейбусы. Частные маршрутки до сих пор не оборудованы системой, позволяющей отслеживать передвижение транспорта в реальном времени. Никаких обещаний по этому поводу власти и не дают.