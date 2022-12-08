В Брянске откроют 10 катков и 20 хоккейных кортов. Во дворах многоэтажек и на территориях школ зальют 38 ледовых площадок, сообщают в пресс-службе горсовета.

Большие катки будут работать в парках: 1000-летия Брянска, железнодорожников и Толстого.

Для любителей зимних видов спорта подготовят 5 горнолыжных склонов, 39 лыжных трасс, 4 ледовые горки и 9 площадок для игры в мини-футбол на снегу.

Напомним, на днях отрылся самый большой открытый каток в городе - на стадионе спорткомбината "Спартак" в Фокинском районе.