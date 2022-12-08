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НовостиОбщество8 декабря 2022 12:51

В Брянске строят крытый футбольный манеж

Стоимость возведения объекта – 538,95 млн рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото6 пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото6 пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска строят крытый футбольный манеж для спортивной школы по футболу «Динамо-Брянск». Работы ведут в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Стоимость возведения объекта по контракту – 538,95 миллиона рублей. Сдать его планируют до конца 2023 года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Сейчас здесь сделали свайный фундамент, ростверки на него. Также обустроили теплотрассу и ливневую канализацию. Строители монтируют металлоконструкции, кровельные сэндвич-панели.