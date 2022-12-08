В Брянске в аптеке девушка украла два медицинских прибора

В Советском районе Брянска 25-летняя девушка украла два медицинских прибора. Цена похищенного - шесть тысяч рублей. При просмотре записей с камер наблюдения выяснили, что еще несколько дней назад одна из покупательниц незаметно вынесла из помещения стоявшие на полке в торговом зале два медицинских прибора. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские меньше чем через сутки нашли и задержали злоумышленницу. Местная жительница была неоднократно судима за кражи. Она во всем призналась. По словам девушки, приборы она успела сбыть.

- Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, - говорят в УМВД. – Решают вопрос о заведении уголовного дела по статье «Кража».