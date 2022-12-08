Эксперт Брянской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" рассказал, чем опасна томатная моль

Фото: ФГБУ «ВНИИЗЖ».

На сегодняшний день томат является одним из основных овощей по количеству потребления в нашей стране. Однако он популярен не только среди людей, но и является излюбленным лакомством многих насекомых. С 2010 года на территории нашей страны впервые появилась информация о появлении «злейшего врага», способного за короткий период уничтожать целые плантации промышленных посадок томатов. Что из себя представляет томатная моль и как с ней бороться? На эти и другие вопросы отвечает специалист Смоленского отдела карантина растений Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Денис Титов.

Чем опасен вредитель?

Южноамериканская томатная моль, она же минирующая моль (Tuta absoluta) – опаснейший вредитель томатов, который обладает высоким потенциалом опасности, повреждает и уничтожает томатную продукцию как в открытом, так и в закрытом грунтах. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 158 вредитель включен в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Томатная моль повреждает овощные культуры семейства пасленовых (картофель, баклажан, перец и другие) в любой стадии развития — от саженцев до взрослых растений.

Как понять, что на томатах хозяйничает именно томатная моль, а не другой вредитель?

Поскольку гусеницы питаются тканями листа, то на его поверхности образуются мины (пятна) неправильной формы. Поэтому томатную моль и называют минирующей. Внутри этих мин могут быть как сами гусеницы, так и продукты их жизнедеятельности. В результате лист томата становится похожим на полупрозрачную марлю, при этом сохраняет свою форму. Гусеницы обнаруживаются как под кожицей плода, так и глубоко внутри его.

Что необходимо знать о жизненном цикле и размножении?

Взрослые особи днем прячутся между листьями растений и выбираются наружу только при наступлении темноты или рано утром. На заре происходит и спаривание. Надо сказать, что томатная минирующая моль очень плодовита. При благоприятных условиях она может давать 10-12 поколений в год. Окукливается гусеница в почве или на растении — в мине. Стадия куколки длится около десяти дней, полный же цикл развития — 30—35 дней. Превратившись в мотылька, моль уже не представляет прямой угрозы, так как не питается растениями.

Какие меры борьбы с вредителем существуют?

Меры борьбы с томатной молью очень затруднены. Единого эффективного средства пока не существует. Ни один из имеющихся препаратов не в состоянии уничтожить вредителя полностью, поэтому при благоприятных условиях он способен, благодаря своей невероятной плодовитости, мгновенно восстановить численность популяции. В списке самых эффективных способов борьбы первое место занимает использование феромонов с различными модификациями ловушек. Они широко используются в ряде стран в открытом и закрытом грунтах не только для выявления томатной моли, но и для снижения ее численности.

С начала 2022 года Смоленским отделом карантина растений Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» проведено 495 энтомологических исследований на выявление южноамериканской томатной моли, в результате проведенных исследований данный карантинный объект не обнаружен.