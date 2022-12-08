Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 9:28

В Брянске по улице Объездной возобновили движение троллейбусов № 6,12 и 14

По просьбам горожан вернут и троллейбусы №3
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Брянский автобус.

Фото: Брянский автобус.

В Брянске 8 декабря по улице Объездной возобновили движение троллейбусов № 6,12 и 14. Об этом сообщают в Брянском троллейбусном управлении.

Временно изменили три троллейбусных направления: №6 «Бульвар Щорса – 10-й микрорайон», №12 «Камвольный комбинат – Телецентр» и №14 «10-й микрорайон – Курган Бессмертия – Улица Горбатова».

Проводимые работы по расширению дороги на улице Объездной затянулись. И вместо 10 сентября, маршруты удалось возобновить только сейчас.

По просьбам горожан снова в рейсы будет выходить троллейбусный маршрут № 3. Но это станет возможным лишь в следующем году.