8 января в 17 на сцене к/з «Дружба» состоится традиционный
Рождественский концерт Брянского Губернаторского симфонического
оркестра, художественный руководитель и главный дирижёр Заслуженный
артист России Эдуард Амбарцумян.
В этот вечер оркестр представит концертную программу «Рождество с
Иоганном Штраусом», прозвучат самые известные произведения великого
австрийского композитора – «Сказки венского леса», «На прекрасном
голубом Дунае», «Весенние голоса» и многие другие.
За дирижерским пультом - Андрей Колясников.
Музыка Иоганна Штрауса, титулованного «короля вальса», давно
превратилась в символ блестящего праздника жизни. Красота штраусовскихмелодий, роскошь оркестровых красок, изобретательность и остроумие его танцевальных пьес уже более двух веков неизменно покоряет любую публику – от простых слушателей до знаменитых музыкантов.
Иоганн Штраус-сын, создатель таких шедевров венской классической
оперетты, как «Летучая мышь» и «Цыганский барон», автор множества
вальсов, полек, галопов и маршей. В концерте прозвучат самые известные его вальсы - «Сказки венского леса», «На прекрасном голубом Дунае», «Весенние голоса», «Кайзер-вальс», а также польки «Трик-трак»,
«Пиццикато», «На охоте», «Гром и молния». Также прозвучит легендарный «Марш Радецкого», который принадлежит перу Иоганна Штрауса – отца, музыкальный талант которого продолжил свое
пышное цветение в трех сыновьях. Отец был еще в зените славы, когда
Иоганн-младший осмелился на творческое соперничество и дебют молодого артиста превратился в его триумф. Оркестр Штрауса-сына хотели слушать везде – в Вене, Париже, Нью-Йорке, Петербурге, Берлине.
Концерт можно посетить по "Пушкинской карте".
Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно для оплаты билетов на концерт могут воспользоваться «Пушкинской картой».
Приобрести билеты можно в кассе КЗ "Дружба" и на онлайн на сайте Брянской областной филармонии https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/s500.
Возрастная категория: 0+
Справки по телефонам:
+7 (4832) 74-57-04
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Фото: Брянская областная филармония.