Фото: Анатолий Жданов.
В Брянске с 17 декабря заработают елочные базары. Они будут работать ежедневно с 17 по 31 декабря с 8:00 до 19:00. Живые ели, сосны и хвойные ветки можно будет купить в каждом районе города. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
В областном центре для этого откроют 20 площадок. Соответствующее постановление подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.
Всех желающих приобрести новогоднюю красавицу ждут по следующим адресам:
Советский район:
— ул. Авиационная, около дома №6
— ул. Крахмалева, около дома №23 (остановка «Ул. Костычева»)
— пересечение ул. В. Сафроновой и ул. 3-го июля
— ул. С. Перовской, около дома №48
— ул. Советская, напротив дома №52
— ул. Ромашина, между домом №34 и детским садом «Добрынюшка»
— площадка, напротив дома по ул. Бежицкой, д. 1/11
— ул. Дуки, около дома №33
— ул. Евдокимова, около дома №3
— ул. Спартаковская, около дома №130
Бежицкий район:
— пересечение ул. Медведева, около дома №5 и ул. Союзной
— ул. Ульянова, около дома №8
— ул. Почтовая, около домов №№106 и 108
— ул. Федюнинского, около дома №1
— ул. Ульянова, около дома №124
— на территории, прилегающей к ГДК имени Д.Н. Медведева
— ул. Литейная, около дома №48/126
Фокинский район:
— пр-т Московский, около дома №106/4 (офис-центр «Литий»)
— на пересечении улиц Шолохова и Полесской
Володарский район:
— ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат»
— площадка перед домом по ул. Пушкина, д. 85