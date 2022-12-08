Фото: Анатолий Жданов.

В Брянске с 17 декабря заработают елочные базары. Они будут работать ежедневно с 17 по 31 декабря с 8:00 до 19:00. Живые ели, сосны и хвойные ветки можно будет купить в каждом районе города. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В областном центре для этого откроют 20 площадок. Соответствующее постановление подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

Всех желающих приобрести новогоднюю красавицу ждут по следующим адресам:

Советский район:

— ул. Авиационная, около дома №6

— ул. Крахмалева, около дома №23 (остановка «Ул. Костычева»)

— пересечение ул. В. Сафроновой и ул. 3-го июля

— ул. С. Перовской, около дома №48

— ул. Советская, напротив дома №52

— ул. Ромашина, между домом №34 и детским садом «Добрынюшка»

— площадка, напротив дома по ул. Бежицкой, д. 1/11

— ул. Дуки, около дома №33

— ул. Евдокимова, около дома №3

— ул. Спартаковская, около дома №130

Бежицкий район:

— пересечение ул. Медведева, около дома №5 и ул. Союзной

— ул. Ульянова, около дома №8

— ул. Почтовая, около домов №№106 и 108

— ул. Федюнинского, около дома №1

— ул. Ульянова, около дома №124

— на территории, прилегающей к ГДК имени Д.Н. Медведева

— ул. Литейная, около дома №48/126

Фокинский район:

— пр-т Московский, около дома №106/4 (офис-центр «Литий»)

— на пересечении улиц Шолохова и Полесской

Володарский район:

— ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат»

— площадка перед домом по ул. Пушкина, д. 85