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НовостиОбщество7 декабря 2022 12:50

В Брянске в сквере Карла Маркса установят живую новогоднюю елку

В Советском районе появятся еще три живых дерева
Марина АНТОНОВА

В Брянске в сквере Карла Маркса по традиции установят главную новогоднюю ель - срубленное дерево. Живые елки появится также на Кургане Бессмертия, на площади Партизан и у кафедрального собора, сообщают в пресс-службе горсовета.

Советский район Брянска украсят четыре искусственные елки: у гостиницы «Брянск», Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина, возле торговых центров «Аэропарк» и «Линия-1».

Светодиодные инсталляции установят на разворотных кольцах у Телецентра, на пересечении улиц Крахмалева и Советской, Объездной и Советской.

К Новому году украсят парки, скверы, центральные улицы района.