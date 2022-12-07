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НовостиОбщество7 декабря 2022 12:42

В Брянской области коронавирус занял третье место среди причин смерти

На долю вируса пришлось 8,8% всех смертей в регионе
Марина АНТОНОВА

В Брянской области коронавирус занял третье место среди причин смертности. На его долю приходится 8,8 процента всех смертей в регионе. Об этом сообщили в областном департаменте семьи, социальной и демографической политики на заседании комитета Брянской областной Думы, говорят в пресс-службе заксобрания.

Основной причиной смертей брянцев являются болезни системы кровообращения. На них приходится 43,3% смертей. Затем следуют новообразования - 14,6%.

После коронавируса четвертое место заняли травмы, отравления и другие внешние факторы - 7,4%. На пятом месте - болезни нервной системы - 7,1%.