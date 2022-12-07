В Брянской области коронавирус занял третье место среди причин смерти

В Брянской области коронавирус занял третье место среди причин смертности. На его долю приходится 8,8 процента всех смертей в регионе. Об этом сообщили в областном департаменте семьи, социальной и демографической политики на заседании комитета Брянской областной Думы, говорят в пресс-службе заксобрания.

Основной причиной смертей брянцев являются болезни системы кровообращения. На них приходится 43,3% смертей. Затем следуют новообразования - 14,6%.

После коронавируса четвертое место заняли травмы, отравления и другие внешние факторы - 7,4%. На пятом месте - болезни нервной системы - 7,1%.