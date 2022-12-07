В Брянске открылся самый большой ледовый каток в городе

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в среду, 7 декабря, открылся самый большой каток в городе. Он находится в Фокинском районе на территории спорткомбината «Спартак». Площадь льда - пять тысяч квадратных метров.

По будням каток работает с 15.00 до 22.00. На выходных - с 11.00 до 22.00. Технический перерыв с 18.00 до 19.00.

Стоимость безлимитного катания 100 рублей. Столько же придется отдать и за прокат коньков.

- В дирекции спорткомбината уточнили, что при потеплении, которое прогнозируется в ближайшие выходные, посещение катка может быть ограничено, чтобы сберечь лед, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.