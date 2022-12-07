В Брянской области раскрыли пять тяжких преступлений прошлых лет

В Брянской области в этом году раскрыли пять тяжких преступлений прошлых лет. В Дятьковский городской суд направили уголовное дело по статье "Убийство". В нем обвиняют местного жителя. Преступление совершили 18 лет назад в пивном баре на почве конфликта, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Раскрыли преступление, которое совершили в ноябре 1998 года. Уголовное дело завели по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Потерпевший впоследствии умер от полученных травм. Уголовное дело направили в суд.

Раскрыты несколько преступлений, которые совершила ОПГ в 1990-2000-х годах. Это убийства, вымогательства и другие корыстные преступления.

- Следует отметить, что раскрываемость убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, в текущем году составляет 100 %, - говорят в прокуратуре. - В прошлом году раскрываемость составляла 96,4 %.