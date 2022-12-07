В Навле 21-летнюю чиновницу будут судить за мошенничество

В брянской Навле 21-летнюю чиновницу будут судить за мошенничество. Уголовное дело передали на рассмотрение в Навлинский районый суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с мая по июля 2022 года заведующая сектором опеки и попечительства сказала обратившимся к ней гражданам, что им необходимо получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости для того, чтобы совершать юридически значимые действия в интересах несовершеннолетних. Документы можно было получить бесплатно - через электронный сервис «ТехноКад» или обратиться в местный МФЦ.

Но чиновница решила подзаработать и выдавала выписки за деньги. Следователи считают, что она успела заработать больше 20 тысяч рублей.