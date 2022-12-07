В Брянской области зарегистрировали один случай гонконгского гриппа

Большинство случаев заболевания регистрируют среди детей до 14 лет. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области лабораторно подтвердили один случай гонконгского гриппа и 38 случаев свиного. Первым заболел ребенок. Вторым вариантом вируса заболели 22 ребенка и 16 взрослых. Случаи гриппа выявили в Брянске, городе Фокино, Брянском, Новозыбковском, Карачевском, Трубчевском, Суземском, Клетнянском, Суражском, Навлинском и Выгоничском районах, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Брянской области. Отмечается, что заболевшие не были привиты.

За неделю с 28 ноября по 4 декабря за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 10675 брянцев. Эпидемический порог превышен на 73,1 процента. По сравнению с прошлой неделей, темп прироста заболеваемости составил 20,7 процента.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали у детей младше 14 лет - 6547 случаев гриппа и ОРВИ.

В Брянске болеют больше, чем в области. На областной центр приходится 5946 обращений к врачу. В городе эпидпорог превышен на 82,9 процента.