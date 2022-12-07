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НовостиОбщество7 декабря 2022 11:29

В Брянской области зарегистрировали один случай гонконгского гриппа

Вирусом заболел ребенок
Марина АНТОНОВА
Большинство случаев заболевания регистрируют среди детей до 14 лет.

Большинство случаев заболевания регистрируют среди детей до 14 лет.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области лабораторно подтвердили один случай гонконгского гриппа и 38 случаев свиного. Первым заболел ребенок. Вторым вариантом вируса заболели 22 ребенка и 16 взрослых. Случаи гриппа выявили в Брянске, городе Фокино, Брянском, Новозыбковском, Карачевском, Трубчевском, Суземском, Клетнянском, Суражском, Навлинском и Выгоничском районах, сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Брянской области. Отмечается, что заболевшие не были привиты.

За неделю с 28 ноября по 4 декабря за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 10675 брянцев. Эпидемический порог превышен на 73,1 процента. По сравнению с прошлой неделей, темп прироста заболеваемости составил 20,7 процента.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали у детей младше 14 лет - 6547 случаев гриппа и ОРВИ.

В Брянске болеют больше, чем в области. На областной центр приходится 5946 обращений к врачу. В городе эпидпорог превышен на 82,9 процента.