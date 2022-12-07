В Брянске 11-летний школьник угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 6 декабря около восьми часов утра на переулке 3-ем Орджоникидзе. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» ехал со стороны улицы Рылеева в направлении проезда Орджоникидзе. Он сбил 11-летнего мальчика. Школьник перебегал дорогу в неположенном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

- В ДТП ребенок получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, перелом левой ноги, - говорят в Госавтоинспекции. Ребенок шел в школу без сопровождения взрослых. Мальчик был в капюшоне. После проверки по СПО «Паутина» на водителя иномарки составили два протокола за нарушения правил пользования телефоном.