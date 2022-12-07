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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 8:33

В Навлинском районе сотрудница администрации украла больше 20 тысяч рублей

Уголовное дело передали на рассмотрение в суд
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Навлинском районе сотрудница администрации украла больше 20 тысяч рублей. 21-летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения». Она занимала пост заведующей сектором опеки и попечительства администрации Навлинского района. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время расследования установили, что она с мая по июль этого года вводила в заблуждение обращавшихся к ней местных жителей о необходимости получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости для совершения юридически значимых действий в интересах несовершеннолетних, похитив больше 20 тысяч рублей.

Один из эпизодов преступления выявили работники прокуратуры, другие - оперативные сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел.

- Расследование завершено, - говорят в прокуратуре. – Уголовное дело передали на рассмотрение в суд.