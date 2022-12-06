Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 декабря 2022 13:11

В Брянске предложили выбрать название для новой дороги между Володарским и Фокинским районами

Среди вариантов - проспект Славянский, проспект Деснянский, проспект Александра Пересвета
Марина АНТОНОВА

В Брянске предложили выбрать название для новой дороги-защитной дамбы, соединяющей Володарский и Фокинский районы. Свои варианты предложили в МКУ "УЖКХ города Брянска".

Дамбу предлагают назвать проспектом Славянским, проспектом Деснянским или проспектом Александра Пересвета.

Протяженная магистраль - одна из масштабных городских строек последних лет, - говорят в горсовете. - Мост на Набережной через Десну уже получил название Славянский. Сама же защитная дамба остается пока безымянной.

От дамбы построили дорогу, которая соединит ее с улицей Горького. Ее откроют, когда достроят Славянский мост. На следующем этапе предстоит расширить улицу Горького.