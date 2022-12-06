В Брянске предложили выбрать название для новой дороги между Володарским и Фокинским районами

В Брянске предложили выбрать название для новой дороги-защитной дамбы, соединяющей Володарский и Фокинский районы. Свои варианты предложили в МКУ "УЖКХ города Брянска".

Дамбу предлагают назвать проспектом Славянским, проспектом Деснянским или проспектом Александра Пересвета.

Протяженная магистраль - одна из масштабных городских строек последних лет, - говорят в горсовете. - Мост на Набережной через Десну уже получил название Славянский. Сама же защитная дамба остается пока безымянной.

От дамбы построили дорогу, которая соединит ее с улицей Горького. Ее откроют, когда достроят Славянский мост. На следующем этапе предстоит расширить улицу Горького.